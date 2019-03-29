Компания Hyundai показала очень злой асимметричный хот-хэтч

В общей сложности асимметричный хот-хэтч получит 45 тюнинговых элементов, включая 14 деталей, затрагивающих техническую начинку машины. Для модели подготовили новый обвес кузова с выполненными из карбона передним сплиттером, «юбками», диффузором и задним антикрылом. Также машина получила новые бампера, капот с большим воздухозаборником и оранжевые накладки на корпуса зеркал заднего вида.
В общей сложности благодаря новому обвесу и более легким колесным дискам OZ масса автомобиля уменьшалась на 30 килограммов (обычный Veloster N весит около 1377 килограммов).
Кроме того, хот-хэтч обзавелся заниженной подвеской с более жесткими амортизаторами EXT Shock, шестипоршневыми тормозами Alcon, шинами Pirelli P-Zero Corsa, «злым» выпуском, «ковшами» Sabelt, другим рулем и рычагом коробки передач. Детали салона обшиты алькантарой и отделаны карбоном.
Переднеприводный хот-хэтч оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 275 сил (378 Нм) и механической коробкой передач с функцией автоматической «перегазовки», а также активной подвеской и блокировкой дифференциала с электронным управлением. Обычный серийный Veloster N набирает первую «сотню» за 6,1 секунды.