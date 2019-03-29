Компания Hyundai показала очень злой асимметричный хот-хэтч

В общей сложности асимметричный хот-хэтч получит 45 тюнинговых элементов, включая 14 деталей, затрагивающих техническую начинку машины. Для модели подготовили новый обвес кузова с выполненными из карбона передним сплиттером, «юбками», диффузором и задним антикрылом. Также машина получила новые бампера, капот с большим воздухозаборником и оранжевые накладки на корпуса зеркал заднего вида.