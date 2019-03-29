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14:47

Компания Hyundai показала очень злой асимметричный хот-хэтч

Модель Veloster N получила 45 доработок

Компания Hyundai показала на автосалоне в Сеуле самый агрессивный вариант «заряженного» хэтчбека Veloster N, который получил название Performance Car. Автомобиль представлен в статусе концепт-кара и демонстрирует возможности заводской доработки модели.
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В общей сложности асимметричный хот-хэтч получит 45 тюнинговых элементов, включая 14 деталей, затрагивающих техническую начинку машины. Для модели подготовили новый обвес кузова с выполненными из карбона передним сплиттером, «юбками», диффузором и задним антикрылом. Также машина получила новые бампера, капот с большим воздухозаборником и оранжевые накладки на корпуса зеркал заднего вида.

В общей сложности благодаря новому обвесу и более легким колесным дискам OZ масса автомобиля уменьшалась на 30 килограммов (обычный Veloster N весит около 1377 килограммов).

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Кроме того, хот-хэтч обзавелся заниженной подвеской с более жесткими амортизаторами EXT Shock, шестипоршневыми тормозами Alcon, шинами Pirelli P-Zero Corsa, «злым» выпуском, «ковшами» Sabelt, другим рулем и рычагом коробки передач. Детали салона обшиты алькантарой и отделаны карбоном.

Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми

Переднеприводный хот-хэтч оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 275 сил (378 Нм) и механической коробкой передач с функцией автоматической «перегазовки», а также активной подвеской и блокировкой дифференциала с электронным управлением. Обычный серийный Veloster N набирает первую «сотню» за 6,1 секунды.

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