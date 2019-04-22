Land Rover Defender превратили в машинку Hot Wheels

В январе на онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже Land Rover Defender, доработанного в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда — «Спектр». Внедорожник получил лифтованную на пять сантиметров подвеску, расширенные колесные арки, лебедку, внешний каркас, багажник на крыше и лестницу, дополнительное освещение, новый капот, решетку радиатора и подножки, а также 37-дюймовые внедорожные покрышки Maxis Trepador.