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15:44

Land Rover Defender превратили в машинку Hot Wheels

Постройка внедорожника заняла два года

Житель австралийского Брисбена Брайан Реджинальд вместе с сыном построил собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels. Переделка старенького внедорожника , купленного за тысячу австралийских долларов (45,5 тысячи рублей), в лоу-райдер заняла два года.

Брайан и его сын коллекционируют модели Hot Wheels уже около 15 лет. Именно они послужили вдохновением для тюнинга «Дефендера». Внедорожник построен на базе Land Rover Defender County образца 1985 года и оборудован пневмоподвеской и двигателем V8. Кузов окрашен флуоресцентной краской.

По словам владельца, Hot Wheels Land Rover Defender может разгоняться до 160-180 километров в час. Расходы на его постройку составили около 30 тысяч австралийских долларов (1,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Внедорожные испытания Land Rover Defender нового поколения

В январе на онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже Land Rover Defender, доработанного в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда — «Спектр». Внедорожник получил лифтованную на пять сантиметров подвеску, расширенные колесные арки, лебедку, внешний каркас, багажник на крыше и лестницу, дополнительное освещение, новый капот, решетку радиатора и подножки, а также 37-дюймовые внедорожные покрышки Maxis Trepador.

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