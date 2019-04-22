Land Rover Defender превратили в машинку Hot Wheels

Брайан и его сын коллекционируют модели Hot Wheels уже около 15 лет. Именно они послужили вдохновением для тюнинга «Дефендера». Внедорожник построен на базе Land Rover Defender County образца 1985 года и оборудован пневмоподвеской и двигателем V8. Кузов окрашен флуоресцентной краской.
По словам владельца, Hot Wheels Land Rover Defender может разгоняться до 160-180 километров в час. Расходы на его постройку составили около 30 тысяч австралийских долларов (1,4 миллиона рублей по текущему курсу).
В январе на онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже Land Rover Defender, доработанного в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда — «Спектр». Внедорожник получил лифтованную на пять сантиметров подвеску, расширенные колесные арки, лебедку, внешний каркас, багажник на крыше и лестницу, дополнительное освещение, новый капот, решетку радиатора и подножки, а также 37-дюймовые внедорожные покрышки Maxis Trepador.