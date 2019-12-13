Вот так будет выглядеть маленькая и мощная Toyota с полным приводом

Хот-хэтч попался во время съемок рекламного ролика в Австралии, причем на приличном расстоянии от города. Там же марка хотела провести первую презентацию в рамках ралли, но соревнование отменили из-за пожаров.

Новинка все же получит кузов с тремя дверьми, несмотря на то, что ранние прототипы были пятидверные. Внешность, как и ожидалось, получилась гораздо агрессивнее, нежели у гражданской версии хэтчбека: появились новая радиаторная решетка, спойлер, обвес в духе раллийных машин и расширенные колесные арки.