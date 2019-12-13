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18:12

Вот так будет выглядеть маленькая и мощная Toyota с полным приводом

Премьера «заряженного» хэтчбека Yaris состоится через месяц

Анастасия Дубина
«Заряженную» версию хэтчбека Toyota Yaris, разработкой которого занималось спортивное подразделение марки Gazoo Racing, засняли без камуфляжа. Официальный дебют новинки, которая, как ожидается, будет полноприводной, состоится только через месяц.

Хот-хэтч попался во время съемок рекламного ролика в Австралии, причем на приличном расстоянии от города. Там же марка хотела провести первую презентацию в рамках ралли, но соревнование отменили из-за пожаров.

Новинка все же получит кузов с тремя дверьми, несмотря на то, что ранние прототипы были пятидверные. Внешность, как и ожидалось, получилась гораздо агрессивнее, нежели у гражданской версии хэтчбека: появились новая радиаторная решетка, спойлер, обвес в духе раллийных машин и расширенные колесные арки.

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Помимо экстерьера журналистами из Wheels удалось заглянуть в салон новинки. Разумеется, пока что судить о нем по серийной версии нельзя, но общие черты вырисовываются довольно четко. В салоне установлена механическая коробка передач, а рядом с ней расположился обычный классический «ручник».

Кроме того, на передней панели можно рассмотреть кнопку включения системы водяного орошения интеркуллера. Это говорит о том, что двигатель будет оснащен наддувом.

Toyota GR Yaris проходит финальные тесты

Технические подробности по-прежнему держатся в тайне, но, как ожидается, мотор получит прибавку к мощности по сравнению с базовой версией, а также привод на все четыре колеса. На появление последнего намекает и цифра 4 в названии модели GR-4.

Публичный дебют состоится на автосалоне в Токио, который открывается 10 января.