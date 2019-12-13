Вот так будет выглядеть маленькая и мощная Toyota с полным приводом

Хот-хэтч попался во время съемок рекламного ролика в Австралии, причем на приличном расстоянии от города. Там же марка хотела провести первую презентацию в рамках ралли, но соревнование отменили из-за пожаров.
Новинка все же получит кузов с тремя дверьми, несмотря на то, что ранние прототипы были пятидверные. Внешность, как и ожидалось, получилась гораздо агрессивнее, нежели у гражданской версии хэтчбека: появились новая радиаторная решетка, спойлер, обвес в духе раллийных машин и расширенные колесные арки.
Помимо экстерьера журналистами из Wheels удалось заглянуть в салон новинки. Разумеется, пока что судить о нем по серийной версии нельзя, но общие черты вырисовываются довольно четко. В салоне установлена механическая коробка передач, а рядом с ней расположился обычный классический «ручник».
Кроме того, на передней панели можно рассмотреть кнопку включения системы водяного орошения интеркуллера. Это говорит о том, что двигатель будет оснащен наддувом.
Технические подробности по-прежнему держатся в тайне, но, как ожидается, мотор получит прибавку к мощности по сравнению с базовой версией, а также привод на все четыре колеса. На появление последнего намекает и цифра 4 в названии модели GR-4.
Публичный дебют состоится на автосалоне в Токио, который открывается 10 января.