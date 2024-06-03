В России официально предложат китайского «клона» Chevrolet Silverado

В России официально предложат китайского «клона» Chevrolet SilveradoПолноразмерный пикап должен появиться у столичных дилеров к августу
Huanghai N7 внешне и по габаритам похож на Chevrolet Silverado, но по технике ничего общего нет. Однако конструкция традиционная для этого типа машин: рама, неразрезной задний мост на рессорах, базовый задний привод и подключаемая по схеме part-time передняя ось. В Китае у версий 4х4 есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.
В России сертификацию проходит двухпедальная модификация с лицензионным турбомотором Mitsubishi, который в Поднебесной выдаёт 218 сил (320 Нм) и переваривает бензин АИ-92. Вероятно, у нас станут продавать только варианты с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, хотя на родине Huanghai есть заднеприводные пикапы на «механике», а также версии с турбодизелем 2.5 (143 силы, 360 Нм).
Оснащение планируется богатое: электрорегулировки кресел, «кожаный» салон, медиасистема с портретно-ориентированным тачскрином, камеры кругового обзора, мультируль и другие «премиальные» опции. Точные спецификации и цены ждут к июлю, а в будущем в России могут появиться и другие пикапы Huanghai. Главный конкурент «семёрки» на нашем рынке — Great Wall King Kong Poer за 2,9-3,1 миллиона рублей.