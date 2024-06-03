В России официально предложат китайского «клона» Chevrolet Silverado

Huanghai N7 внешне и по габаритам похож на Chevrolet Silverado, но по технике ничего общего нет. Однако конструкция традиционная для этого типа машин: рама, неразрезной задний мост на рессорах, базовый задний привод и подключаемая по схеме part-time передняя ось. В Китае у версий 4х4 есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.