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10:44

Pagani Huayra получит экстремальную версию Dragon

Гиперкар будет отличать развитой аэродинамикой и цветовой схемой окраса кузова

Компания Pagani Automobili работает над новой версией гиперкара Huayra под названием Dragon. Заказчиком выступила российская TopCar Design. По неподтвержденной информации, общий тираж выпуска Huayra Dragon составит всего пять экземпляров.

От привычной «Уайры» версия Dragon будет отличаться прежде всего аэродинамическим обвесом: сзади появится фиксированное антикрыло из углепластика и «агрессивный» диффузор, на крыше — воздухозаборник с гребнем. Кроме того, вентиляционные прорези получат передние и задние крылья, а также боковые юбки. Завершать облик «Дракона» будут контрастирующие с общим цветом кузова яркие акценты.

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Изменений по технике вряд ли предвидится, а значит Pagani Huayra Dragon получит 6,0-литровый V12 с двумя турбонагнетателями от топовый Huayra BC, выдающий 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» Xtrac с синхронизаторами из карбона и электрогидравлическими актуаторами. До «сотни» Huayra BC разгоняется за 2,7 секунды, но «Дракон» вполне может оказаться немного быстрее.

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В августе прошлого года Pagani показала спецверсию родстера Huayra, названную в честь одной из самых быстрых птиц отряда соколиных — кречета. Особенностью машины стал белый окрас кузова с акцентами темно-синего и золотистого цвета, а также изображения кречета на подголовниках и дверных картах.

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