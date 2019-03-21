Pagani Huayra получит экстремальную версию Dragon

Изменений по технике вряд ли предвидится, а значит Pagani Huayra Dragon получит 6,0-литровый V12 с двумя турбонагнетателями от топовый Huayra BC, выдающий 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» Xtrac с синхронизаторами из карбона и электрогидравлическими актуаторами. До «сотни» Huayra BC разгоняется за 2,7 секунды, но «Дракон» вполне может оказаться немного быстрее.