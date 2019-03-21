Pagani Huayra получит экстремальную версию Dragon

От привычной «Уайры» версия Dragon будет отличаться прежде всего аэродинамическим обвесом: сзади появится фиксированное антикрыло из углепластика и «агрессивный» диффузор, на крыше — воздухозаборник с гребнем. Кроме того, вентиляционные прорези получат передние и задние крылья, а также боковые юбки. Завершать облик «Дракона» будут контрастирующие с общим цветом кузова яркие акценты.
Изменений по технике вряд ли предвидится, а значит Pagani Huayra Dragon получит 6,0-литровый V12 с двумя турбонагнетателями от топовый Huayra BC, выдающий 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» Xtrac с синхронизаторами из карбона и электрогидравлическими актуаторами. До «сотни» Huayra BC разгоняется за 2,7 секунды, но «Дракон» вполне может оказаться немного быстрее.
В августе прошлого года Pagani показала спецверсию родстера Huayra, названную в честь одной из самых быстрых птиц отряда соколиных — кречета. Особенностью машины стал белый окрас кузова с акцентами темно-синего и золотистого цвета, а также изображения кречета на подголовниках и дверных картах.