Последний экземпляр родстера Pagani Huayra назвали в честь птицы

Для кого построен суперкар, пока не сообщается. Также нет информации о его технических характеристиках. Вероятно, двигатель на Pagani Huayra Gyrfalcon не отличается о того, что устанавливается на другие родстеры: это 6,0-литровый твин-турбо мотор V12 Mercedes-AMG мощностью 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатой роботизированной трансмиссией Xtrac.