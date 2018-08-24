Последний экземпляр родстера Pagani Huayra назвали в честь птицы

Для кого построен суперкар, пока не сообщается. Также нет информации о его технических характеристиках. Вероятно, двигатель на Pagani Huayra Gyrfalcon не отличается о того, что устанавливается на другие родстеры: это 6,0-литровый твин-турбо мотор V12 Mercedes-AMG мощностью 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатой роботизированной трансмиссией Xtrac.
What a stunning 2018 car week! Pagani Automobili is proud to present the unique Pagani Huayra Roadster- Gyrfalcon today at The Quail - A Motorsport Gathering. Inspired by the White Gyrfalcon, one of the fastest birds of prey, the car represents the highest level of personalisation of the Pagani cars. #pagani #huayra #huayraroadster #thequail
С таким агрегатом суперкар способен разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды, Максимальная скорость модели составляет 370 километров в час.
Ранее сообщалось, что последней версией «Уайры» в кузове «купе» станет модификации под названием L’Ultimo, выполненная в стилисте болида Льюиса Хэмилтона. Это будет сотый экземпляр модели, на постройку которого ушло восемь месяцев.