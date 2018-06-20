Представлена реплика первой модели американской марки

Пульс

Под маркой Harley-Davidson стали делать велосипеды

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20 июня 2018

Под маркой Harley-Davidson начался выпуск велосипедов. Новинка представляет собой реплику оригинальной модели, построенной Уильямом Харли и братьями Дэвидсон. Она выпускалась с 1917 по 1922 год для привлечения к бренду молодой аудитории.

[Самые безумные мотоциклы с колясками](https://motor.ru/selector/bikesidecars.htm)

Самые безумные мотоциклы с колясками

Проект – это совместная работа музея Harley-Davidson в Милуоки и компании Heritage Bicycles из Чикаго. Разработчики смогли в точности повторить оригинальный велосипед, который назывался Model 7-17. Пришлось лишь увеличить раму, чтобы байк подходил для людей высокого роста.

Всего планируется выпустить 10 велосипедов. Каждый будет вручную покрашен в оливковый цвет. Стоимость – 4200 долларов. Для сравнения, цены на самую доступную модель мотоцикла Harley-Davidson сейчас начинаются от семи тысяч долларов.

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Заказы на велосипед будут принимать через музей Harley-Davidson. Производством займется фирма Heritage Bicycles.

Ранее мотоциклетная мастерская Ehinger Kraftrad создала уникальную серию джина: в каждой бутылке лежат компоненты от старых мотоциклов Harley-Davidson. Стоимость напитка составляет от 900 до 1100 евро.

Группа «Скутер»

Необычный транспорт от автомобильных компаний

Теги:
FordF-150Harley-Davidson
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