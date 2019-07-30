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12:42

Посмотрите на «Hummer для бедных» из деталей от комбайна

Умелец из Татарстана собрал внедорожник из подручных средств

© saby-rt.ru
Автомеханик из Сабинского района Татарстана Рафик Хадиев представил реплику «Хаммера» с двигателем от ЗИЛа и колесами от комбайна. Автомобиль имеет все необходимые документы, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Сюжет о проекте Хадиева вышел в эфире телеканала «Саба-Дулкыннары».

Создание реплики Hummer заняло у Рафика Хадиева около трех лет, причем собирали автомобиль всей деревней – соседи и знакомые приносили запчасти от старых машин, помогали в их установке. Кузов внедорожника изготовлен из жестяных листов, а мотор от ЗИЛа позволяет «Хаммеру» развивать скорость до 80 километров в час.

saby-rt.ru

Хадиев уже не раз выезжал на своем самодельном транспортном средстве на общественные дороги и даже принимал участие в районном Параде Победы. Однако собирать еще одну реплику автомеханик не планирует – по его словам, это занимает слишком много времени.

В начале 2019 года в Малайзии была обнаружена «худшая в мире реплика» Ferrari LaFerrari. Ее построили на стальном каркасе, на котором закрепили кузовные панели из того же материала. Образ довершают фонарики, примотанные скотчем вместо передней оптики. Даже в незавершенном виде, без стекол и фар, машина выглядит устрашающей и нелепой одновременно.

Источник: saby-rt.ru