В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari

Проект постройки реплики гиперкара еще незавершен. У копии LaFerrari нет лобового и боковых стекол, а также фар, вместо которых используются приклеенные скотчем фонарики. Кроме того, похоже, что не доделан и интерьер автомобиля.
Информации о технической начинки нет. Вероятно, она позаимствована у какой-то бюджетной машины, достаточно популярной среди местных жителей. Двигатель установлен спереди, хотя у «гиперкара» есть стилизованная задняя крышка моторного отсека.
В начале этого года индийская компания Executive Modcar Trendz построила реплику Lamborghini Aventador на базе седана Honda Accord. Купе сохранило передний привод, как у машины-донора, и 180-сильный двигатель 2.4, который работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.