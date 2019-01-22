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18:41

В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari

Купе получило стальной каркас и кузовные панели из того же материала

В Сети появились фотографии реплики Ferrari LaFerrari, построенной жителем Малайзии. Автомобиль сконструирован вокруг стального каркаса, обвешанного железными кузовными панелями.

Проект постройки реплики гиперкара еще незавершен. У копии LaFerrari нет лобового и боковых стекол, а также фар, вместо которых используются приклеенные скотчем фонарики. Кроме того, похоже, что не доделан и интерьер автомобиля.

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Информации о технической начинки нет. Вероятно, она позаимствована у какой-то бюджетной машины, достаточно популярной среди местных жителей. Двигатель установлен спереди, хотя у «гиперкара» есть стилизованная задняя крышка моторного отсека.

В начале этого года индийская компания Executive Modcar Trendz построила реплику Lamborghini Aventador на базе седана Honda Accord. Купе сохранило передний привод, как у машины-донора, и 180-сильный двигатель 2.4, который работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Источник GTSpirit
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