С желающих заказать электрический Hummer попросят 100 долларов

Вице-президент по маркетингу GMC Фил Брук сообщил, что будущие владельцы также должны будут выбрать официального дилера, у которого заберут свой электрический пикап. Производство Hummer EV стартует только осенью 2021 года. Известно, что электрический пикап получит несколько вариантов силовых установок, в том числе трёхмоторную мощностью в 1000 лошадиных сил. С места до 60 миль (96 километров) в час Hummer будет разгоняться примерно за три секунды, обещали в GMC.