До презентации американского электрического пикапа GMC Hummer EV осталось два дня — премьера изначально была запланирована на 20 мая, но из-за пандемии её перенесли на осень. Сразу после дебюта электрокара на сайте производителя можно будет оформить предварительный заказ — правда, как сообщает издание Automotive News, с желающих заказать электрический Hummer попросят 100 долларов в качестве депозита. При оформлении заказа можно будет выбрать один из четырёх вариантов отделки.
Вице-президент по маркетингу GMC Фил Брук сообщил, что будущие владельцы также должны будут выбрать официального дилера, у которого заберут свой электрический пикап. Производство Hummer EV стартует только осенью 2021 года. Известно, что электрический пикап получит несколько вариантов силовых установок, в том числе трёхмоторную мощностью в 1000 лошадиных сил. С места до 60 миль (96 километров) в час Hummer будет разгоняться примерно за три секунды, обещали в GMC.