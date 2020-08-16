Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) 7 августа текущего года зарегистрировало патентную заявку американского концерна GM на логотип Hummer EV, который можно будет использовать для обозначения наземных транспортных средств и велосипедов. На регистрацию исключительных прав на товарный знак обычно уходит несколько месяцев, однако уже сейчас вполне очевидно, что GM разработал логотип для электрического Hummer, который в обозримом будущем выйдет на рынок под маркой GMC.
Логотип представляет собой крупную букву H, в которую вписано слово Hummer, с более мелкими буквами EV справа от неё. Шрифт логотипа соответствует надписи Hummer на решётке радиатора, недавно показанную на тизере. Презентация электропикапа GMC Hummer EV состоится грядущей осенью, однако его производство стартует лишь через год, поскольку из-за пандемии GM не успел переоборудовать сборочную площадку. Вслед за пикапом планируется выпустить и внедорожник Hummer EV.