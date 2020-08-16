Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) 7 августа текущего года зарегистрировало патентную заявку американского концерна GM на логотип Hummer EV, который можно будет использовать для обозначения наземных транспортных средств и велосипедов. На регистрацию исключительных прав на товарный знак обычно уходит несколько месяцев, однако уже сейчас вполне очевидно, что GM разработал логотип для электрического Hummer, который в обозримом будущем выйдет на рынок под маркой GMC.