У электрического Hummer будет «режим краба»

Как известно, крабы могут двигаться не только вперед, но и в сторону. Исходя из этого можно предположить, что и электрический Hummer каким-то образом тоже сможет ездить боком. Вероятно, речь идет о системе, подобной Tank Turn («танковый разворот») у пикапа Rivian R1T: она позволяет электромобилю развернуться на месте, но проделать этот манёвр можно только на гравийных либо грунтовых дорогах.
Фото: GMC
Ранее стало известно, что под возрождённой маркой Hummer выпустят внедорожник и пикап с электрической силовой установкой. Обе модели построят на платформе BT1, одной из вариаций «тележки» GMT T1XX, на которой базируется новый Tahoe.
В движение Hummer будут приводить три электромотора мощностью 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора). С такой установкой внедорожник сможет разгоняться с места до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды.
Больше подробностей появится осенью 2021 года.