У электрического Hummer будет «режим краба»

Как известно, крабы могут двигаться не только вперед, но и в сторону. Исходя из этого можно предположить, что и электрический Hummer каким-то образом тоже сможет ездить боком. Вероятно, речь идет о системе, подобной Tank Turn («танковый разворот») у пикапа Rivian R1T: она позволяет электромобилю развернуться на месте, но проделать этот манёвр можно только на гравийных либо грунтовых дорогах.