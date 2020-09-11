12:41

У электрического Hummer будет «режим краба»

Возможно, внедорожник сможет ездить боком

Лиза Будрина
Бренд GMC, под которым в будущем на рынок выйдет электрический Hummer, анонсировал для новинки «режим краба» – особый режим движения, принцип которого пока остаётся загадкой. Для новой функции разработали собственный логотип, который компания опубликовала в Twitter, сопроводив фразой «истинные революционеры идут своим путём».

Как известно, крабы могут двигаться не только вперед, но и в сторону. Исходя из этого можно предположить, что и электрический Hummer каким-то образом тоже сможет ездить боком. Вероятно, речь идет о системе, подобной Tank Turn («танковый разворот») у пикапа Rivian R1T: она позволяет электромобилю развернуться на месте, но проделать этот манёвр можно только на гравийных либо грунтовых дорогах.

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Тизер электрического внедорожника Hummer

Фото: GMC

Ранее стало известно, что под возрождённой маркой Hummer выпустят внедорожник и пикап с электрической силовой установкой. Обе модели построят на платформе BT1, одной из вариаций «тележки» GMT T1XX, на которой базируется новый Tahoe.

Тизер электрического Hummer

В движение Hummer будут приводить три электромотора мощностью 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора). С такой установкой внедорожник сможет разгоняться с места до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды.

Больше подробностей появится осенью 2021 года.

Источник: Twitter.com/GMC