Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:35

Посмотрите, на что способен электрический пикап Rivian в «режиме танка»

Компания продемонстрировала на видео, как электрокар разворачивается на месте

Rivian R1T
Лиза Будрина
Стартап Rivian поделился официальным роликом, демонстрирующим работу системы Tank Turn («танковый разворот») на пикапе R1T. Электромобиль буквально разворачивается на месте как танк, однако, провернуть этот фокус можно только на гравийных либо грунтовых дорогах.

Ранее Rivian запатентовала названия Tank Turn и Tank Steer («танковый разворот» и «танковое управление») – системы, позволяющие электромобилю развернуться на месте. Еще одна полезная функция, которая обещана всем моделям марки, это возможность подзаряжать батареи друг от друга.

Пикап дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. В движение его приводит силовая установка, в состав которой входят четыре электромотора. Суммарная отдача агрегатом составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. Первую «сотню» R1T набирает за три секунды.

Аналогичная установка досталась и двум другим моделям марки внедорожнику R1S, а также третьей модели бренда – «сумасшедшему» хэтчбеку с огромным клиренсом.

Rivian R1S и R1T

В сентябре этого года сообщалось, что Rivian подписал контракт с Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов. А в начале 2019 года Amazon возглавил раунд инвестиций в Rivian на сумму 700 миллионов долларов.

На днях, в ходе очередного, четвертого раунда финансирования автомобильный стартап получил рекордные 1,3 миллиарда долларов от Amazon, Ford Motor Company, а также T. Rowe Price Associates и BlackRock.