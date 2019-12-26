Посмотрите, на что способен электрический пикап Rivian в «режиме танка»

Ранее Rivian запатентовала названия Tank Turn и Tank Steer («танковый разворот» и «танковое управление») – системы, позволяющие электромобилю развернуться на месте. Еще одна полезная функция, которая обещана всем моделям марки, это возможность подзаряжать батареи друг от друга.
Пикап дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. В движение его приводит силовая установка, в состав которой входят четыре электромотора. Суммарная отдача агрегатом составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. Первую «сотню» R1T набирает за три секунды.
Аналогичная установка досталась и двум другим моделям марки – внедорожнику R1S, а также третьей модели бренда – «сумасшедшему» хэтчбеку с огромным клиренсом.
В сентябре этого года сообщалось, что Rivian подписал контракт с Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов. А в начале 2019 года Amazon возглавил раунд инвестиций в Rivian на сумму 700 миллионов долларов.
На днях, в ходе очередного, четвертого раунда финансирования автомобильный стартап получил рекордные 1,3 миллиарда долларов от Amazon, Ford Motor Company, а также T. Rowe Price Associates и BlackRock.