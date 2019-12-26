Посмотрите, на что способен электрический пикап Rivian в «режиме танка»

Пикап дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. В движение его приводит силовая установка, в состав которой входят четыре электромотора. Суммарная отдача агрегатом составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. Первую «сотню» R1T набирает за три секунды.

Аналогичная установка досталась и двум другим моделям марки – внедорожнику R1S, а также третьей модели бренда – «сумасшедшему» хэтчбеку с огромным клиренсом.