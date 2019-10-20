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12:00

Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок

General Motors планирует возродить легендарную американскую марку

Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.

General Motors планирует инвестировать три миллиарда долларов в строительство нового завода в Детройте, на котором будут выпускать премиальные внедорожники и пикапы с электрическими силовыми установками. По мнению аналитиков, это позволит американскому концерну войти в высокодоходные сегменты автомобильного рынка с низкой конкуренцией, в которых для GM существует наиболее высокая вероятность получения прибыли. Программа под кодовым названием BT1 предполагает разработку электрического пикапа марки GMC к 2022 году и электрического внедорожника Cadillac к 2023 году.

Впрочем, источники сообщают, что оба этих автомобиля с электрическими силовыми установками могут выйти на рынок под легендарной маркой Hummer, которая в 2010 году была ликвидирована из-за сильного падения спроса и тяжёлого финансового положения General Motors. Окончательное решение о воскрешении бренда ещё не принято, однако вероятность такого развития событий весьма высока. Пикап в таком случае будет продаваться по цене около 90 000 долларов, а стоимость внедорожника превысит 100 000 долларов. Новая электрическая платформа будет отличаться гибкостью и позволит разрабатывать на её базе различные электрокары.