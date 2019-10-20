Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок

Впрочем, источники сообщают, что оба этих автомобиля с электрическими силовыми установками могут выйти на рынок под легендарной маркой Hummer, которая в 2010 году была ликвидирована из-за сильного падения спроса и тяжёлого финансового положения General Motors. Окончательное решение о воскрешении бренда ещё не принято, однако вероятность такого развития событий весьма высока. Пикап в таком случае будет продаваться по цене около 90 000 долларов, а стоимость внедорожника превысит 100 000 долларов. Новая электрическая платформа будет отличаться гибкостью и позволит разрабатывать на её базе различные электрокары.