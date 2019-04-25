Американцы построили «трижды черный» 510-сильный Hummer H1

Вдохновением для MSA #006 стал «Хаммер» под номером «два», оснащенный двойной пневмосистемой. Новинку укомплектовали пневматическими стойками второго поколения, у которых появилась функция выравнивания высоты дорожного просвета. Кузов «хардтоп» цвета Deep Sky Back сочетается с темным салоном: он отделан кожей, а просточка сделана с помощью лазера.
Все рестомоды Mil-Spec Automotive оснащает модернизированным дизелем Duramax с отдачей 510 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента. За дополнительную плату покупателю внедорожника доступна двухуровневая программа чип-тюнинга. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Hummer с таким мотором разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 169 километров в час.
Первый экземпляр внедорожника серии Launch Edition компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Машина под номером 003 получила спортивный выхлоп с теплоизоляционным покрытием, двухступенчатую раздатку, усиленные приводные валы и тот же двигатель 6.6 V8. Четвертый Hummer оснастили 40-дюймовые покрышками и крышей из авиационного алюминия, а пятый — пневматическими блокировками ARB Air Locker в обоих мостах и автоматической подкачкой колес.