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19:33

Женщина угнала машину и сама вызвала полицейских, потому что проголодалась

У нее кончился бензин, поэтому она позвонила в полицию и попросила привезти еды

Жительница американского штата Северная Каролина угнала автомобиль, но вскоре у нее кончился бензин, поэтому она сама позвонила полицейским, назвала адрес и попросила их привезти еды.

Информацию об инциденте опубликовало местное отделение полиции на своей странице на фейсбуке. По словам шерифа, им поступил звонок от женщины, которая сообщила, что находится в своем автомобиле посреди дороги. Она объяснила, что у нее кончился бензин и попросила полицейских помочь, а заодно привезти ей еды.

На вызов отправился наряд полиции, а когда они добрались до машины, то к своему удивлению выяснили, что этот автомобиль угнали накануне ночью, а звонила им как раз сама преступница, которую они искали. В итоге, вместо обещанной еды полицейские доставили женщину и ее пассажира в участок.

Шериф написал, что очень ценит такое доверие со стороны граждан, и что полицейские всегда готовы прийти на помощь. Он добавил, когда преступники просят нас покормить их, единственная еда, которую они могут предложить, — тюремная.

В середине июня в Великобритании произошёл еще один забавный случай с угоном — мужчина настолько устал идти пешком, что решил вскрыть чужой автомобиль и доехать до пункта назначения с комфортом. В итоге охранная система машины практически сразу обнаружила преступника, которого отправили за решетку: выяснилось, что он уже отбывал условный срок также за угон.