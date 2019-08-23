Женщина угнала машину и сама вызвала полицейских, потому что проголодалась

Информацию об инциденте опубликовало местное отделение полиции на своей странице на фейсбуке. По словам шерифа, им поступил звонок от женщины, которая сообщила, что находится в своем автомобиле посреди дороги. Она объяснила, что у нее кончился бензин и попросила полицейских помочь, а заодно привезти ей еды.

На вызов отправился наряд полиции, а когда они добрались до машины, то к своему удивлению выяснили, что этот автомобиль угнали накануне ночью, а звонила им как раз сама преступница, которую они искали. В итоге, вместо обещанной еды полицейские доставили женщину и ее пассажира в участок.