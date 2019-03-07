Спецверсию гоночного Lamborghini Huracan посвятили часам Roger Dubuis

От обычного Huracán Super Trofeo Evo коллекционное издание отличается черно-желтой ливреей и рисунком на крыше с элементами механизма часов Roger Dubuis Excalibur Huracán Performante. Лимитированный скелетон с ремешком из алькантары и ротором в форме колесного обода разработан в партнёрстве с Lamborghini Squadra Corse.
Дизайн механизма Excalibur Huracán Performante должен напоминать о двигателе V10. Задняя часть корпуса часов выполнена в стиле колесных дисков Lamborghini, а заводная головка похожа на центральную гайку крепления колеса. Ремешок скелетона украшен резиновой вставкой с рисунком протектора покрышек Pirelli P Zero Trofeo R.
Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo представили в сентябре 2017 года. Основное отличие от предыдущей машины — наличие верхнего воздухозаборника и плавника, а также потолочный люк, который впервые появился на Huracan категории GT3. Двигатель — 5.2 V10 мощностью 620 лошадиных сил (630 сил на юбилейном Huracán Super Trofeo Evo 10th Edition).