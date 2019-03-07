Спецверсию гоночного Lamborghini Huracan посвятили часам Roger Dubuis

От обычного Huracán Super Trofeo Evo коллекционное издание отличается черно-желтой ливреей и рисунком на крыше с элементами механизма часов Roger Dubuis Excalibur Huracán Performante. Лимитированный скелетон с ремешком из алькантары и ротором в форме колесного обода разработан в партнёрстве с Lamborghini Squadra Corse.