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11:48

Спецверсию гоночного Lamborghini Huracan посвятили часам Roger Dubuis

Коллекционный Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019 отличает лишь ливреей

Спортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse представило в Женеве специальную версию гоночного Huracán Super Trofeo Evo под названием Collector 2019. Презентация суперкара с графикой в стиле механизма часов Roger Dubuis, состоялась в штаб-квартире мануфактуры.

От обычного Huracán Super Trofeo Evo коллекционное издание отличается черно-желтой ливреей и рисунком на крыше с элементами механизма часов Roger Dubuis Excalibur Huracán Performante. Лимитированный скелетон с ремешком из алькантары и ротором в форме колесного обода разработан в партнёрстве с Lamborghini Squadra Corse.

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Дизайн механизма Excalibur Huracán Performante должен напоминать о двигателе V10. Задняя часть корпуса часов выполнена в стиле колесных дисков Lamborghini, а заводная головка похожа на центральную гайку крепления колеса. Ремешок скелетона украшен резиновой вставкой с рисунком протектора покрышек Pirelli P Zero Trofeo R.

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Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo представили в сентябре 2017 года. Основное отличие от предыдущей машины — наличие верхнего воздухозаборника и плавника, а также потолочный люк, который впервые появился на Huracan категории GT3. Двигатель — 5.2 V10 мощностью 620 лошадиных сил (630 сил на юбилейном Huracán Super Trofeo Evo 10th Edition).

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