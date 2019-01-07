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15:58

Представлен обновленный Lamborghini Huracán Evo

Суперкар получил двигатель от версии Performante и систему контроля динамики с предиктивным алгоритмом работы

Компания Lamborghini представила обновленный Huracán. Двухдверка получила измененный дизайн, систему контроля динамики с предиктивным алгоритмом работы, двигатель от Huracán Performante, новую информационно-развлекательную систему и название — Huracán Evo.

От дорестайлингового суперкара Huracán Evo отличается новым передним бампером с интегрированным сплиттером , увеличенными Y-образными воздухозаборниками, колесами другого дизайна, установленными выше, чем ранее, двумя патрубками выхлопной системы и многосегментным спойлером. Днище машины оптимизировано для улучшения прижимной силы и аэродинамической эффективности, которая по сравнению с Huracán первого поколения выросла в пять раз.

Lamborghini Huracán Evo оснащается подруливающими задними колесами и системой векторизации тяги, способной гибко распределять момент между всеми четырьмя колесами. Кроме того, обновленный «Уракан» первым получил систему контроля динамики Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивным алгоритмом работы. Она в режиме реального времени обрабатывает данные поперечного, продольного и вертикального ускорений, а также скорости крена, тангажа (углового движения относительно горизонтальной оси) и рыскания, автоматически настраивая жесткость амортизаторов, работу полного привода и антипробуксовочной системы.

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Также LDVI способна на основе выбранного режима движения, угла поворота руля, выбранной передачи и интенсивности нажатия на педали тормоза и газа распознавать намерения водителя.

В движение Lamborghini Huracán Evo приводит 5,2-литровый атмосферный V10 c титановыми впускными клапанами и облегченной системой выпуска. Его отдача составляет 640 лошадиных сил и 600 Нм момента. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 — за девять секунд. Максимальная скорость Huracán Evo составляет 325 километров в час.

Традиционные кнопки и переключатели уступили место вертикально ориентированному сенсорному дисплею диагональю 8,4 дюйма. С него можно управлять развлекательными и информационными функциями, а также климатической установкой. Комплекс совместим с Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовым помощником Siri и фирменным набором телеметрии с двумя камерами.

В отделке салона двухдверки используется сочетание кожи и алькантары. Отдельные элементы можно выполнить из фирменного Carbon Forged Composite или запатентованного гибкого материала Carbon Skin.

На российском рынке Lambirghini Huracán Evo появится летом 2019 года.

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