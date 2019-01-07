Представлен обновленный Lamborghini Huracán Evo

Также LDVI способна на основе выбранного режима движения, угла поворота руля, выбранной передачи и интенсивности нажатия на педали тормоза и газа распознавать намерения водителя.

В движение Lamborghini Huracán Evo приводит 5,2-литровый атмосферный V10 c титановыми впускными клапанами и облегченной системой выпуска. Его отдача составляет 640 лошадиных сил и 600 Нм момента. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 — за девять секунд. Максимальная скорость Huracán Evo составляет 325 километров в час.