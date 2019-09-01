Видео: Lamborghini Huracan Performante бросает вызов Porsche 911 Turbo S

По техническим характеристикам соперники близки: первую «сотню» оба достигают за 2,9 секунды, максимальная скорость дуэлянтов превышает 325 километров в час, оба комплектуются углеродо-керамическими тормозами.

Несмотря на более объёмный 5,2-литровый V10 под капотом, Huracan Performante на 220 килограммов легче, чем 911 Turbo S. Кроме того, атмосферный 640-сильный мотор Lamborghini на 60 лошадиных сил мощнее, чем 3,8-литровая наддувная оппозитная «шестёрка» Porsche. Преимущество немецкого спорткара — крутящий момент: двигатель Porsche развивает 700 Нм, а силовая установка Lamborghini на 100 Нм меньше.