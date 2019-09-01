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22:29

Видео: Lamborghini Huracan Performante бросает вызов Porsche 911 Turbo S

Не ударит ли в грязь лицом «предыдущий» 911 против самого быстрого дорожного Huracan?

© carwow, YouTube
Блогеры YouTube-канала carwow устроили дуэль между Porsche 911 Turbo S версии 991.2 и «заряженным» Lamborghini Huracan Performante. Оба суперкара полноприводные, оснащаются 7-ступенчатыми роботизированными трансмиссиями и дебютировали с разницей в год: обновлённый 911 Turbo S в 2016 году, Huracan Performante — в 2017-м.

По техническим характеристикам соперники близки: первую «сотню» оба достигают за 2,9 секунды, максимальная скорость дуэлянтов превышает 325 километров в час, оба комплектуются углеродо-керамическими тормозами.

Несмотря на более объёмный 5,2-литровый V10 под капотом, Huracan Performante на 220 килограммов легче, чем 911 Turbo S. Кроме того, атмосферный 640-сильный мотор Lamborghini на 60 лошадиных сил мощнее, чем 3,8-литровая наддувная оппозитная «шестёрка» Porsche. Преимущество немецкого спорткара — крутящий момент: двигатель Porsche развивает 700 Нм, а силовая установка Lamborghini на 100 Нм меньше.

Дуэлянты сразились в трёх заездах: в первом случае автомобили стартовали с места на дистанции в четверть мили, вторая гонка происходила «с хода» с начальной скорости в 40 миль в час (64 километра в час), а третий тест сравнивал тормозной путь со скорости в 70 миль в час (113 километров в час).

Четверть мили суперкары концерна VAG прошли с разницей в 0,1 секунды, а в торможении соперников разделили всего полкорпуса.

Источник: carwow, YouTube Channel