19:19
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Итальянские полицейские спасли жизнь пациенту благодаря Lamborghini Huracan. Служебное 610-сильное купе задействовали для транспортировки донорской почки из Падуи в Рим — суперкар преодолел 500 километров быстрее, чем за три часа, тогда как на обычной скорой помощи дорога занимает свыше пяти часов.
Lamborghini Huracan итальянской полиции приспособлен для перевозки донорских органов — передний багажник суперкара превратили в холодильник, а в числе специального оборудования есть дефибриллятор.
Вдобавок, полицейское купе отличается от обычного Huracan LP-610 особой ливреей, диодными синими специальными сигналами спереди, сзади, сверху и сбоку, увеличенной антенной и наличием комплекса фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Видео: YouTube-канал poliziadistato
Huracan был подарен итальянской полиции в 2014 году через несколько месяцев после премьеры — ключи от двухдверки передал шефу местной полиции руководитель Lamborghini. В ведомственном гараже Huracan заменил другой суперкар из Сант-Агата-Болоньезе — Gallardo.