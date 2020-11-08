Итальянские полицейские спасли жизнь пациенту благодаря Lamborghini Huracan. Служебное 610-сильное купе задействовали для транспортировки донорской почки из Падуи в Рим — суперкар преодолел 500 километров быстрее, чем за три часа, тогда как на обычной скорой помощи дорога занимает свыше пяти часов.