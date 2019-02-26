Обновленный Lamborghini Huracán Evo лишился крыши

От купе Lamborghini Huracán Evo версия Spyder отличается мягкой крышей с электрогидравлическим приводом, которую можно поднять или опустить за 17 секунд на скорости до 50 километров в час. Также у родстера есть два обтекателя с интегрированным воздуховодом, который снижает турбулентность во время движения с открытым верхом.
Одновременно с Huracán Evo Spyder дебютировал новый вариант окраса кузова модели — четырехслойный оттенок зеленого Verde Selvans. Для родстера доступна комбинированная отделка салона кожей и алькантарой, несколько стайлинг-пакетов и декоративные панели из фирменного Carbon Forged Composite или запатентованного гибкого материала Carbon Skin.
В движение Lamborghini Huracán Evo Spyder приводит 5,2-литровый атмосферный V10 c титановыми впускными клапанами и облегченной системой выпуска. Его отдача составляет 640 лошадиных сил и 600 Нм момента. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 3,1 секунды (2,9 у купе), до 200 — за 9,3 секунды (купе нужно ровно девять секунд). Максимальная скорость родстера составляет 325 километров в час.
В активе Huracán Evo Spyder также значится полный привод на базе муфты Haldex пятого поколения с механическим самоблоком в задней оси, семиступенчатый «робот» LDF, система контроля динамики Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивным алгоритмом работы, которая в режиме реального времени обрабатывает данные, поступающие от блоков управления полным приводом и адаптивной подвеской, подстраивая автомобиль под характер движения, а также переключатель режимов движение ANIMA со специально откалиброванным комфортным режимом Strada.
Первые европейский поставки Huracán Evo Spyder запланированы на весну этого года. Цена родстера составляет минимум 202 437 евро (15,1 миллиона рублей по текущему курсу).