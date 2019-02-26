Обновленный Lamborghini Huracán Evo лишился крыши

От купе Lamborghini Huracán Evo версия Spyder отличается мягкой крышей с электрогидравлическим приводом, которую можно поднять или опустить за 17 секунд на скорости до 50 километров в час. Также у родстера есть два обтекателя с интегрированным воздуховодом, который снижает турбулентность во время движения с открытым верхом.