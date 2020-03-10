У Lamborghini Huracan появится трековая заднеприводная версия

Инсайдеры утверждают, что «драйверская» версия STO будет более чем на 100 килограммов легче, чем заднеприводный Huracan EVO. «Трековое» исполнение получит оригинальный обвес, модернизированное шасси и усиленные тормоза, но сохранит 5,2-литровый атмосферный V10 мощностью 640 лошадиных сил.
Фото: instagram.com/allanlambo
Вероятно, «дорожная» модификация гоночного Huracan Super Trofeo будет выпущена ограниченным тиражом 700 экземпляров, причём версия STO станет лебединой песней Huracan. В гамме Lamborghini «хардкорная» STO кратковременно заменит полноприводную спецверсию Performante, выпуск которой прекращён. Предполагается, что премьера Huracan STO состоится в конце 2020-го или в начале 2021 года.
Lamborghini Huracan дебютировал в 2014 году; в 2019 году модель пережила обновление и теперь выпускается в версиях EVO. Середина жизненного цикла суперкара пройдена, но преемник вряд ли появится раньше 2024 года.
В настоящий момент Huracan — самая распространённая модель Lamborghini. За пять с половиной лет с конвейера завода в Сант-Агата-Болоньезе сошло свыше 15 тысяч экземпляров.