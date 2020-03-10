У Lamborghini Huracan появится трековая заднеприводная версия

Lamborghini Huracan дебютировал в 2014 году; в 2019 году модель пережила обновление и теперь выпускается в версиях EVO. Середина жизненного цикла суперкара пройдена, но преемник вряд ли появится раньше 2024 года.

В настоящий момент Huracan — самая распространённая модель Lamborghini. За пять с половиной лет с конвейера завода в Сант-Агата-Болоньезе сошло свыше 15 тысяч экземпляров.