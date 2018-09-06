Lamborghini заменит кнопки в салоне Huracan на большой экран

Судя по снимкам, опубликованным изданием Motor Authority, обновленный суперкар получит новый задний бампер. У него поменяются вентиляционные отверстия и диффузор, а также появится увеличенный спойлер. Спереди, судя по всему, также произойдут доработки бампера и формы воздухозаборников.

С экрана на центральной консоли можно будет управлять всеми функциями: климат-контролем, навигацией, аудиосистемой, мультимедийными возможностями и настройками систем автомобиля.