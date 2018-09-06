Lamborghini заменит кнопки в салоне Huracan на большой экран

Судя по снимкам, опубликованным изданием Motor Authority, обновленный суперкар получит новый задний бампер. У него поменяются вентиляционные отверстия и диффузор, а также появится увеличенный спойлер. Спереди, судя по всему, также произойдут доработки бампера и формы воздухозаборников.
С экрана на центральной консоли можно будет управлять всеми функциями: климат-контролем, навигацией, аудиосистемой, мультимедийными возможностями и настройками систем автомобиля.
Суперкар Lamborghini Huracan дебютировал в 2014 году. Модель оснащается 5,2-литровым двигателем V10 и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. «Сотню» автомобиль набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 325 километров в час.
Также в линейке модели есть «заряженная» версия Performante, оснащенная 640-сильным мотором. Ста километров в час суперкар достигает через 2,9 секунды после старта, а 200 километров в час – через 8,9 секунды.