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14:10

Lamborghini заменит кнопки в салоне Huracan на большой экран

Появились шпионские снимки обновленного суперкара

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Обновленный суперкар Lamborghini Huracan получит большой сенсорный экран на центральной консоли, который заменит все кнопки. Об этом стало известно благодаря шпионским фотографиям прототипа рестайлингового родстера.

Судя по снимкам, опубликованным изданием Motor Authority, обновленный суперкар получит новый задний бампер. У него поменяются вентиляционные отверстия и диффузор, а также появится увеличенный спойлер. Спереди, судя по всему, также произойдут доработки бампера и формы воздухозаборников.

С экрана на центральной консоли можно будет управлять всеми функциями: климат-контролем, навигацией, аудиосистемой, мультимедийными возможностями и настройками систем автомобиля.

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Суперкар Lamborghini Huracan дебютировал в 2014 году. Модель оснащается 5,2-литровым двигателем V10 и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. «Сотню» автомобиль набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 325 километров в час.

Также в линейке модели есть «заряженная» версия Performante, оснащенная 640-сильным мотором. Ста километров в час суперкар достигает через 2,9 секунды после старта, а 200 километров в час – через 8,9 секунды.

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