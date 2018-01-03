Lamborghini Huracan украсили стразами Сваровски: 1,3 миллиона кристаллов!

В Лондоне засняли суперкар Lamborghini Huracan, покрытый 1,3 миллиона кристаллов Сваровски. Автомобиль принадлежит дизайнеру Дарье Радионовой – фотографии купе, доработанного британской компанией Vinceri, можно увидеть в ее Инстаграме.

Ранее Радионовой принадлежал Mercedes-Benz CLS 350 предыдущего поколения, покрытый одним миллионом кристаллов Сваровски. Декорированием автомобиля занимались несколько человек по 12 часов в день в течение двух месяцев.

В случае с CLS на стразы вместе с работой, по словам Радионовой, было потрачено 35 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей по текущему курсу). Машина была продана на eBay за 154,6 тысячи фунтов (12 миллионов рублей). Во сколько обошлась работа над Huracan, не уточняется.

Также в Инстаграме Радионовой есть фотографии Bentley Continental GT, частично покрытого стразами. Так как номера у «Бентли» и «Ламбо» одинаковые, вероятно, Continental тоже был продан.

Полноприводное купе Lamborghini Huracan оснащается 5,2-литровым двигателем V10, развивающим 610 лошадиных сил. С нуля до «сотни» купе способно разгоняться за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.

В Великобритании модель стоит от 180,7 тысячи фунтов. В России суперкар обойдется минимум в 11,1 миллиона рублей.