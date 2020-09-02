На продажу выставлен редкий деревянный автомобиль от дизайнера Aston Martin

Доподлинно неизвестно, сколько существует экземпляров Hustler в готовом виде, однако то, что каждый из них был собран вручную разными людьми, делает кит-кар не просто редким, а эксклюзивным. Выставленный на продажу образец в 1982 году собрали некие мистер и миссис Шепард, они же были единственными собственниками автомобиля и проехали на нём всего 8,4 тысячи километров.

Кузов и салон этого автомобиля изготовлен из корабельной фанеры (лущёный шпон березы, склеенный бакелитовой смолой), узлы и агрегаты позаимствовали у Mini, переднюю оптику – у Hillman Avenger, а задние фонари – у Triumph Dolomite. Также применялись детали от Fiat Strada, Mini Cooper (передние дисковые тормоза), Citroen (дворники), Daimler Sovereign (передние кресла), Wood & Pickett (руль), в салоне установлен проигрыватель Sharp.