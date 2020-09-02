13:10

На продажу выставлен редкий деревянный автомобиль от дизайнера Aston Martin

За уже собранный кит-кар 1982 года продавец просит почти 11 тысяч евро

© stonecoldclassics.com
Лиза Будрина
В конце прошлого века фирма Interstyl Design, созданная дизайнером Уильямом Таунсом, работавшим над Aston Martin Lagonda, продавала кит-кары Hustler. Причём покупатель платил только за чертежи, а кузовные детали и ходовую ему приходилось изготавливать самостоятельно. Всего было продано около 500 экземпляров Hustler, и теперь один из них (уже в собранном виде), продают на сайте Stonecoldclassics.com за 11 тысяч евро (почти миллион рублей по нынешнему курсу).

Доподлинно неизвестно, сколько существует экземпляров Hustler в готовом виде, однако то, что каждый из них был собран вручную разными людьми, делает кит-кар не просто редким, а эксклюзивным. Выставленный на продажу образец в 1982 году собрали некие мистер и миссис Шепард, они же были единственными собственниками автомобиля и проехали на нём всего 8,4 тысячи километров.

Кузов и салон этого автомобиля изготовлен из корабельной фанеры (лущёный шпон березы, склеенный бакелитовой смолой), узлы и агрегаты позаимствовали у Mini, переднюю оптику у Hillman Avenger, а задние фонари у Triumph Dolomite. Также применялись детали от Fiat Strada, Mini Cooper (передние дисковые тормоза), Citroen (дворники), Daimler Sovereign (передние кресла), Wood & Pickett (руль), в салоне установлен проигрыватель Sharp.

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Фото: stonecoldclassics.com

Автор объявления уверяет, что автомобиль находится в идеальном состоянии, обещает предоставить счета на техническое обслуживание и необходимые документы, а также передать будущему владельцу письмо, подписанное лично Уильямом Таунсом и подборку автомобильных журналов 80-х годов.

Источник: Stonecoldclassics.com