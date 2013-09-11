Топ-менеджер "Тойоты" подтвердил разработку гибридного GT86

"Процесс разработки гибридной силовой установки значительно продвинулся. Если проекту будет дан «зеленый свет», то мы сможем сразу же подготовить ее для модели, – заявил Сага. – Мы готовы к такому развитию событий, поскольку у нас уже есть гибридная система, подходящая для оснащения автомобилей такого класса. Кроме того, у нас есть и силовые установки для гоночных машин".

Как заявил топ-менеджер "Тойоты", в компании сумеют сохранить управляемость гибридной GT86, даже несмотря на возросшую из-за компонентов силовой установки массу. Основное внимание планируется уделить размещению тяжелого блока аккумуляторов и аэродинамике.

По мнению Коеи Сага, проект по запуску в серию гибридного купе Toyota GT86 получит одобрение руководства в ближайшее время. Однако точные сроки пока неизвестны.