Топ-менеджер "Тойоты" подтвердил разработку гибридного GT86

Топ-менеджер "Тойоты" подтвердил разработку гибридного GT86В Toyota готовят силовую установку для спорткупе
Компания Toyota готова оснастить купе GT86 гибридной силовой установкой. Такая версия появится в серии в ближайшее время.
Компания Toyota готова оснастить купе GT86 гибридной силовой установкой. Об этом на моторшоу во Франкфурте в ходе интервью изданию Autocar заявил топ-менеджер японского производителя Коеи Сага, возглавляющий отдел разработки новых силовых установок.
"Процесс разработки гибридной силовой установки значительно продвинулся. Если проекту будет дан «зеленый свет», то мы сможем сразу же подготовить ее для модели, – заявил Сага. – Мы готовы к такому развитию событий, поскольку у нас уже есть гибридная система, подходящая для оснащения автомобилей такого класса. Кроме того, у нас есть и силовые установки для гоночных машин".
Как заявил топ-менеджер "Тойоты", в компании сумеют сохранить управляемость гибридной GT86, даже несмотря на возросшую из-за компонентов силовой установки массу. Основное внимание планируется уделить размещению тяжелого блока аккумуляторов и аэродинамике.
По мнению Коеи Сага, проект по запуску в серию гибридного купе Toyota GT86 получит одобрение руководства в ближайшее время. Однако точные сроки пока неизвестны.