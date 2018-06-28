Производство гиперкара начнется до конца текущего года

Пульс

Lamborghini показала первый супергибрид. Но не всем

0b637a9c413e410dc0a2fd92f33b9d0582130704
28 июня 2018

Компания Lamborghini продемонстрировала группе избранных клиентов марки лимитированный гиперкар с заводским индексом LB48H. Особенностью автомобиля, выпуск которого, по слухам, начнется до конца текущего года, является гибридная силовая установка. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает сайт TheSuperCarBlog.com.

[Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante](https://motor.ru/testdrives/performante.htm)

Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante

По данным инсайдера, новый гиперкар позаимствует некоторые элементы дизайна у прототипа Terzo Millennio, представленного в ноябре прошлого года. Всего будет выпущено 63 экземпляра LB48H. Цена каждого составит 2,5 миллиона долларов (158,4 миллиона рублей по текущему курсу). Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.

Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта «инновационных суперкондесаторов».

Концепт-кар Terzo Millennio

Концепт-кар Terzo Millennio

В роли аккумулятора выступает карбоновый монокок Terzo Millennio, который благодаря нанотрубкам способен самовосстанавливаться: заполнять микротрещины и другие повреждения особым химическим составом.

Появления гибридного суперкара в октябре прошлого года подтвердил глава Lamborghini Стефано Доменикали. Им станет купе Huracan следующего поколения, который дебютирует в 2022 году.

Что бывает, когда место V8 занимает электромотор и наоборот

Кто и зачем делает из традиционных суперкаров экомобили

Теги:
LamborghiniСуперкары
Новости по теме
22 июня 2018
Суперкары Lamborghini сохранят «атмосферники» и станут гибридами
18 мая 2018
Раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini