Как рассказал в интервью изданию Automotive News главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта, инженеры марки полным ходом работают над новым поколением суперкара GT-R. Премьера автомобиля запланирована на 2023 год, но самое интересное, что Nissan GT-R нового поколения станет гибридом: суперкар получит гибридную силовую установку с системой рекуперации кинетической энергии. Аналогичная технология уже используется, к примеру, на гоночном болиде Nissan GT-R LM Nismo, который принимает участие в соревнованиях в Ле-Мане.
Оба этих утверждения Гупты противоречат озвученной в прошлом году информации, согласно которой GT-R поколения R36 не будет гибридным и останется в строю до 2027 года. Вероятно, с тех пор в компании успели произойти принципиальные изменения, вследствие которых концепция дальнейшего развития Nissan была пересмотрена, а работы над GT-R существенно ускорены. Поставки суперкара GT-R50 тем временем начнутся в конце нынешнего года, а базовая стоимость автомобиля составляет 990 тысяч евро.