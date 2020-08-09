Nissan GT-R нового поколения станет гибридом

Оба этих утверждения Гупты противоречат озвученной в прошлом году информации, согласно которой GT-R поколения R36 не будет гибридным и останется в строю до 2027 года. Вероятно, с тех пор в компании успели произойти принципиальные изменения, вследствие которых концепция дальнейшего развития Nissan была пересмотрена, а работы над GT-R существенно ускорены. Поставки суперкара GT-R50 тем временем начнутся в конце нынешнего года, а базовая стоимость автомобиля составляет 990 тысяч евро.