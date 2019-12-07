Nissan раскрыл сроки поставок GT-R за миллион евро

Изначально Nissan GT-R50 был задуман как прототип, приуроченный к полувековому юбилею модели GT-R и ателье ItalDesign. Однако реакция аудитории на дизайнерский концепт-кар превзошла ожидания Nissan, и японская фирма решила порадовать поклонников выпуском спецсерии из 50 экземпляров.
Разработку и выпуск серийной версии юбилейного GT-R доверили студии ItalDesign: лимитированный суперкар базируется на агрегатах «обычного» GT-R Nismo, однако отличается оригинальным облегчённым кузовом, упрощённым салоном, форсированным до 720 лошадиных сил (780 Нм) двигателем, доработанной трансмиссией и подвеской.
Чтобы повысить отдачу 3,8-литрового мотора, специалисты Nismo применили технологии гоночных прототипов класса GT3, заменили турбонагнетатели, распредвалы, поршни и шатуны. На сколько улучшилась динамика юбилейной версии не сообщается, но штатные тормозные механизмы на всякий случай заменили на высокопроизводительные узлы Brembo.
Интерьер суперкара от ItalDesign легко узнать по отсутствию дисплея медиасистемы, монохромной приборной панели, гоночному рулевому колесу без кнопок, обилию углеволокна, а также специальным креслам, обшитым кожей и замшей.
Анонсирован небывалый уровень персонализации: утверждается, что двух одинаковых GT-R50 не будет. Вероятно, одними из немногих неизменяемых элементов будут золотистые вставки в салоне и на кузове.
С момента первого анонса цена на Nissan GT-R50 by Italdesign выросла на десять процентов до 990 тысяч евро без учёта налогов. Суперкары всё ещё доступны к заказу, хотя заявки принимают целый год.
Что касается нового поколения «обычных» Nissan GT-R, то в обозримом будущем обновления культового купе ждать не стоит — по оценке главы проекта Хироши Тамура, автомобиль может оставаться актуальным на протяжении «как минимум пары десятков лет».