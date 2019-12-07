Nissan раскрыл сроки поставок GT-R за миллион евро

Интерьер суперкара от ItalDesign легко узнать по отсутствию дисплея медиасистемы, монохромной приборной панели, гоночному рулевому колесу без кнопок, обилию углеволокна, а также специальным креслам, обшитым кожей и замшей.

Анонсирован небывалый уровень персонализации: утверждается, что двух одинаковых GT-R50 не будет. Вероятно, одними из немногих неизменяемых элементов будут золотистые вставки в салоне и на кузове.