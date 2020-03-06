Porsche начала тестировать гибридный 911-й

Слухи о том, что Porsche собирается выпустить гибридную версию 911, периодически появлялись на протяжении последних лет. Информацию об этом подтверждали и представители компании, но сейчас она пошла еще дальше и выпустила на дороги общего пользования тестовый прототип.
Член правления марки Майкл Штайнер рассказал в интервью Auto Express, что платформа спорткара готова к внедрению гибридных разработок. Однако сейчас стоит вопрос, как внедрить бензоэлектрическую установку без ущерба для внешнего вида автомобиля.
Директор спортивного подразделения Франк-Штеффен Валлизер сказал, что главная сложность заключается в размерах мотора. Он пояснил, что компании важно сохранить посадочную формулу «2+2», и в то же время не потерять пространство багажного отделения.
Помимо того, подчеркнул Франк-Штеффан, марка не готова утяжелять спорткар. «Если бы мы хотели сделать это, нам было бы проще создать новый автомобиль», — заключил он.
Пока нет никакой информации о примерных сроках выхода новинки, но инсайдеры предполагают, что ждать его раньше 2026 года нет смысла.