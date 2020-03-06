Porsche начала тестировать гибридный 911-й

Слухи о том, что Porsche собирается выпустить гибридную версию 911, периодически появлялись на протяжении последних лет. Информацию об этом подтверждали и представители компании, но сейчас она пошла еще дальше и выпустила на дороги общего пользования тестовый прототип.

Член правления марки Майкл Штайнер рассказал в интервью Auto Express, что платформа спорткара готова к внедрению гибридных разработок. Однако сейчас стоит вопрос, как внедрить бензоэлектрическую установку без ущерба для внешнего вида автомобиля.