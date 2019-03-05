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17:31

Два «Джипа» стали подзаряжаемыми гибридами

Теперь от розетки можно зарядить Renegade и Compass

Jeep Renegade Plug-in Hybrid
Американская марка Jeep представила на автосалоне в Женеве сразу два кроссовера с новой бензо-электрической силовой установкой. Ею комплектуются компактный Renegade и немного более крупный Compass.

В состав силовой установки входит новый бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, приводящий передние колеса, и электрический мотор, вращающий колеса задней оси.

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Щиток приборов гибридного Jeep Renegade с указателем энергобаланса (справа)

В Женеве состоялся лишь предпоказ гибридных «Джипов», так что подробности о техническом устройстве и точные характеристики пока не раскрывают. У компактного Jeep Renagade пиковая отдача составит от 190 до 240 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час — примерно за семь секунд. На Jeep Compass будет использована силовая установка в наиболее мощном исполнении — 240 сил.

Оба гибрида можно подзарядить от электросети. Емкость батарей позволит им пройти без включения бензинового двигателя до 50 километров, и разгоняться до скорости в 130 километров в час. По предварительным данным, расход топлива не превысит 2,1 литра на 100 километров.

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Jeep Compass Plug-in Hybrid

Внутри оба Джипа практически не отличаются от своих бензиновых аналогов. Их выдают лишь кнопки выбора режимов работы силовой установки, особая графика мультимедиа-систем с выводом данных о работе гибридной агрегата, а также «свои» щитки приборов с указателем энергобаланса.

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