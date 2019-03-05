Два «Джипа» стали подзаряжаемыми гибридами

В Женеве состоялся лишь предпоказ гибридных «Джипов», так что подробности о техническом устройстве и точные характеристики пока не раскрывают. У компактного Jeep Renagade пиковая отдача составит от 190 до 240 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час — примерно за семь секунд. На Jeep Compass будет использована силовая установка в наиболее мощном исполнении — 240 сил.

Оба гибрида можно подзарядить от электросети. Емкость батарей позволит им пройти без включения бензинового двигателя до 50 километров, и разгоняться до скорости в 130 километров в час. По предварительным данным, расход топлива не превысит 2,1 литра на 100 километров.