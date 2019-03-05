Два «Джипа» стали подзаряжаемыми гибридами

В состав силовой установки входит новый бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, приводящий передние колеса, и электрический мотор, вращающий колеса задней оси.
В Женеве состоялся лишь предпоказ гибридных «Джипов», так что подробности о техническом устройстве и точные характеристики пока не раскрывают. У компактного Jeep Renagade пиковая отдача составит от 190 до 240 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час — примерно за семь секунд. На Jeep Compass будет использована силовая установка в наиболее мощном исполнении — 240 сил.
Оба гибрида можно подзарядить от электросети. Емкость батарей позволит им пройти без включения бензинового двигателя до 50 километров, и разгоняться до скорости в 130 километров в час. По предварительным данным, расход топлива не превысит 2,1 литра на 100 километров.
Внутри оба Джипа практически не отличаются от своих бензиновых аналогов. Их выдают лишь кнопки выбора режимов работы силовой установки, особая графика мультимедиа-систем с выводом данных о работе гибридной агрегата, а также «свои» щитки приборов с указателем энергобаланса.