К дебюту готовится новый китайский кроссовер на батарейках

Hycan начал принимать заказы на кроссовер задолго до его официального дебюта, в октябре. Причем покупателям предлагается купить машину «вслепую», так как информации об электромобиле, в том числе и о силовой установке и емкости батареи, не было и нет до сих пор.

На этапе приема заявок сообщалось лишь то, что колесная база модели составляет 2900 миллиметров, а запас хода равен 650 километрам по циклу NEDC. Для кроссовера предусмотрена светодиодная оптика и более богатый набор оборудования, чем, например, у моделей GAC Motor.