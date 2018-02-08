Разработка новинки велась в сотрудничестве с немецким автопроизводителем

Пульс

Американская верфь выпустит катер в стиле гиперкара Mercedes-AMG Project One

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8 февраля 2018

Компания Mercedes-AMG и американская верфь Cigarette анонсировали разработку гоночного катера, выполненного в стилистике гиперкара Project One. Дебют новинки под названием Cigarette Racing 515 Project One состоится в середине февраля на выставке катеров и яхт в Майами.

Новинку выкрасят в цвет гиперкара, а графика на корпусе катера будет повторять аэродинамический обвес машины. Компании заявляют, что управляя катером можно получить такие же ощущения, как при вождении гиперкара Project One. Другой информации о катере пока нет.

Mercedes-AMG Proejct One

Mercedes-AMG Proejct One

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Публичный дебют гиперкара Mercedes-AMG Proejct One состоялся в сентябре прошлого года во Франкфурте. Особенность машины — гибридная силовая установка от формульного болида Mercedes-AMG W06 Hybrid, состоящая из 1,6-литрового турбированного двигателя V6, двух 163-сильных электромоторов и блока литий-ионных батарей. Суммарная отдача — 1000 лошадиных сил.

С нуля до 200 километров в час Mercedes-AMG Proejct One разгоняется менее чем за шесть секунд. Его максимальная скорость превышает 350 километров в час.

В феврале прошлого года Mercedes-AMG и Cigarette показали 3000-сильный 15-метровый катер в стиле хардкорного купе AMG GT R. До этого компании делали совместные катеры в духе электрического суперкара SLS, концепта AMG Vision Gran Turismo, двухдверки GT S и гоночной модели Mercedes-AMG GT3.

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