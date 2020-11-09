Видео: первый заезд сверхбыстрой капсулы Hyperloop с пассажирами

Впервые о проекте вакуумного поезда заговорили в 2013 году. Идея принадлежала Илону Маску, который в настоящее время руководит Tesla: он предложил создать сверхбыструю транспортную систему – сеть тоннелей, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами.

К 2020 году построены несколько испытательных полигонов. Например, 1,5-километровая трасса имеется в Хоторне (ей владеет компания SpaceX), в Лас-Вегасе – Virgin Hyperloop One, и еще одна, HyperloopTT, в Тулузе: там имеются два участка протяженностью 1 километр и 320 метров. Ранее о готовности испытать инновационную транспортную сеть заявили власти городов Дубай и Тунжэнь. Кроме того, компания Boring Company Илона Маска уже проложила тоннель в Лос-Анджелесе, но там организуют «метро для автомобилей».