В Дубае показали интерьер пассажирских капсул Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One совместно с Дубайским дорожно-транспортным ведомством представила интерьер высокоскоростных пассажирских капсул. Презентация прошла в рамках «Месяца инноваций ОАЭ» в торговом центре City Walk.

Внутри капсулы установят кресла с отделкой из кожи. Для пассажиров будут доступны информационно-развлекательные комплексы.

Поезда с электромагнитной силовой установкой будут курсировать между Абу-Даби и Дубаем — поездка по маршруту протяженностью 140 километров займет всего 12 минут. В час «гиперлуп» сможет перевозить до 10 тысяч пассажиров.

К 2021 году Virgin Hyperloop One намерена ввести в коммерческую эксплуатацию три линии «вакуумных» поездов.

Видео с YouTube-канала Khaleej Times.

Весной 2017 года Hyperloop One провела первое испытание пассажирской капсулы XP-1. За счет магнитной левитации тележка оторвалась от рельсов на 5,3 секунды и смогла разогнаться до 112 километров в час. Летом скорость удалось поднять до 310, а в декабре — до 387 километров в час. Ожидается, что при исходных параметрах системы поезда смогут разгоняться до 1000-1200 километров в час.

В ноябре 2017 года стартап Arrivo, основанный бывшим техническим директором Hyperloop One Броганом Бэмброганом, представил концепт высокоскоростных шоссе. Используя специальные платформы, пассажиров и грузы можно с помощью магнитной левитации перевозить по таким дорогам на скоростях до 320 километров в час.