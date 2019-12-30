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10:05

Hyundai и Kia отзывают более полумиллиона автомобилей

Ремонт требуется 640 тысячам машин, проданным в Южной Корее

Kia Sorento
Лиза Будрина
Шесть моделей брендов Hyundai и Kia подлежат отзыву из-за различных дефектов. Всего сервисная кампания затронет 642 272 автомобиля из-за проблем с двигателем и сбоя одной из систем пассивной безопасности, сообщает министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

В сервисные центры направят минивэны Hyundai Grand Starex, коммерческий Porter 2 и микроавтобус Solati из-за «скачущих» оборотов мотора, а также Kia Sorento, у которого нестабильно работает система предотвращения лобовых столкновений.

Неделей ранее из-за проблем с турбомоторами 2.4 и 2.0 Hyundai и Kia отозвали более 300 тысяч автомобилей в Канаде. Ремонт требовался Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новым Kia Optima, Sorento и Sportage.

В октябре этого года сообщалось, что Hyundai и Kia пообещали пожизненную гарантию на «проблемные» моторы семейства Theta II, из-за которых южнокорейские автомобили могут загореться. Только на североамериканском рынке было зарегистрировано свыше трех тысяч подобных случаев, а количество пострадавших измеряется десятками.

До сих пор неизвестно, коснется ли отзыв машин, проданных в других странах. В России Kia Optima, Sportage и Sorento комплектуются обновленными двигателями Theta II и ни одного случая возгорания зафиксировано не было.

Источник: Theinvestor.co.kr