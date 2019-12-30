Hyundai и Kia отзывают более полумиллиона автомобилей

В сервисные центры направят минивэны Hyundai Grand Starex, коммерческий Porter 2 и микроавтобус Solati из-за «скачущих» оборотов мотора, а также Kia Sorento, у которого нестабильно работает система предотвращения лобовых столкновений.

Неделей ранее из-за проблем с турбомоторами 2.4 и 2.0 Hyundai и Kia отозвали более 300 тысяч автомобилей в Канаде. Ремонт требовался Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новым Kia Optima, Sorento и Sportage.