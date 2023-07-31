Владелец Hyundai украсил автомобиль шильдиками Ford, и вот зачем

Однако тратить время на снятие/установку механической «противоугонки» готовы не все. Владелец Hyundai Sonata в кузове LF решил обмануть малолетних преступников, заменив все шильдики с указанием марки и модели на аналоги от Ford.

Получилось не слишком аккуратно, но в целом удачно: поскольку дизайн современных автомобилей схож, седан стал напоминать Ford Taurus образца 2016 года. Пользователи Reddit пишут, что с тем же успехом лейблы Hyundai могли быть заменены на логотип Subaru: общие черты с Legacy тоже есть.