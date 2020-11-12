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На дороге сфотографировали загадочный кроссовер Hyundai

Новинка претендует на звание самого компактного кроссовера в линейке бренда

Прототип кроссовера Hyundai под кодовым названием AX1 © thekoreancarblog.com
Лиза Будрина
В Южной Корее заметили автовоз, перевозивший загадочную новинку Hyundai под кодовым названием AX1: два одинаковых прототипа, полностью укутанные камуфляжем. Об этой модели пока ничего не известно, однако некоторые выводы уже можно сделать.

Во-первых, судя по снимку, автомобиль на автовозе претендует на звание самого компактного кроссовера в линейке Hyundai. По ширине и длине он лишь ненамного превосходит Hyundai i10 или Kia Picanto, но при этом значительно выше, а дорожный просвет больше. Во-вторых, у прототипа нестандартные ручки задних дверей: они размещены вертикально ближе к задним стойкам. Под камуфляжем заметна передняя оптика в стиле моделей Venue или Kona, а также выглядывает радиаторная решетка с сетчатым узором.

Прототип кроссовера Hyundai под кодовым названием AX1

thekoreancarblog.com

По одной из версий, которую озвучил портал The Korean Car Blog, это может быть аналог Kia Sonet (продается в Индии) от Hyundai, который будет предназначен для развивающихся стран. Журналисты также отмечают, что кодовое название AX1 указывает на принадлежность автомобиля в А-классу и на то, что это первое поколение.

По неофициальным данным, новинка получит атмосферный мотор объемом 1,0 литра, а в качестве более мощной альтернативы предложат его турбированную версию.

Днем ранее стало известно, что Hyundai запатентовала в России названия загадочных новинок: Palisus, Palibrus и Palihans. При этом автомобилей с такими именами нет в глобальной линейке бренда.

Источник: thekoreancarblog.com