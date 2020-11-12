На дороге сфотографировали загадочный кроссовер Hyundai

По одной из версий, которую озвучил портал The Korean Car Blog, это может быть аналог Kia Sonet (продается в Индии) от Hyundai, который будет предназначен для развивающихся стран. Журналисты также отмечают, что кодовое название AX1 указывает на принадлежность автомобиля в А-классу и на то, что это первое поколение.

По неофициальным данным, новинка получит атмосферный мотор объемом 1,0 литра, а в качестве более мощной альтернативы предложат его турбированную версию.