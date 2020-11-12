На дороге сфотографировали загадочный кроссовер Hyundai

Во-первых, судя по снимку, автомобиль на автовозе претендует на звание самого компактного кроссовера в линейке Hyundai. По ширине и длине он лишь ненамного превосходит Hyundai i10 или Kia Picanto, но при этом значительно выше, а дорожный просвет – больше. Во-вторых, у прототипа нестандартные ручки задних дверей: они размещены вертикально ближе к задним стойкам. Под камуфляжем заметна передняя оптика в стиле моделей Venue или Kona, а также выглядывает радиаторная решетка с сетчатым узором.
thekoreancarblog.com
По одной из версий, которую озвучил портал The Korean Car Blog, это может быть аналог Kia Sonet (продается в Индии) от Hyundai, который будет предназначен для развивающихся стран. Журналисты также отмечают, что кодовое название AX1 указывает на принадлежность автомобиля в А-классу и на то, что это первое поколение.
По неофициальным данным, новинка получит атмосферный мотор объемом 1,0 литра, а в качестве более мощной альтернативы предложат его турбированную версию.
Днем ранее стало известно, что Hyundai запатентовала в России названия загадочных новинок: Palisus, Palibrus и Palihans. При этом автомобилей с такими именами нет в глобальной линейке бренда.