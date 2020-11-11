Hyundai запатентовал в России названия загадочных новинок

В патенте указано, что под новыми торговыми марками Hyundai получил право выпускать только автомобили, включая внедорожники и вездеходы. Какие модели получат новые названия, пока неизвестно – автомобилей с такими именами нет в глобальной линейке Hyundai. Судя по их созвучности с актуальным флагманом Palisade, названия Palisus, Palibrus и Palihans также могут достаться кроссоверам.
В документе указано, что заявка была подана еще в начале марта, а выданное Hyundai свидетельство будет действовать до 2030 года.
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Кроссовер Palisade – самая крупная модель в линейке корейской марки, пришедшая на смену устаревшему Grand Santa Fe. В конце октября флагман с пятиметровым кузовом получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и в ближайшее время появится в продаже.
В ОТТС для Palisade заявлены два мотора: 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 249 лошадиных сил и 200-сильный турбированный дизель объемом 2,2 литра. Оба двигателя работают в паре с восьмискоростным автоматом. Привод – передний или полный.
На прошлой неделе Hyundai подтвердил, что рассматривает возможность выпуска крупного рамного внедорожника, который смог бы составить конкуренцию Toyota Land Cruiser. По некоторым данным, новинку могут оснастить 278-сильным турбированным дизелем, которым комплектуется кроссовер Genesis GV80.