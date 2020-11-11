Hyundai запатентовал в России названия загадочных новинок

В патенте указано, что под новыми торговыми марками Hyundai получил право выпускать только автомобили, включая внедорожники и вездеходы. Какие модели получат новые названия, пока неизвестно – автомобилей с такими именами нет в глобальной линейке Hyundai. Судя по их созвучности с актуальным флагманом Palisade, названия Palisus, Palibrus и Palihans также могут достаться кроссоверам.

В документе указано, что заявка была подана еще в начале марта, а выданное Hyundai свидетельство будет действовать до 2030 года.