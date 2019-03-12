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16:20

Автомобиль Hyundai впервые оснастят аудиосистемой Bose. Ее получит Sonata

Комплекс будет состоять из 12 динамиков и цифрового усилителя

Компания Hyundai объявила о начале сотрудничества с фирмой Bose. Впервые в истории южнокорейского производителя аудиосистема марки появится на новой Sonata. Двенадцать динамиков комплекса, их расположение и настройки 12-канального усилителя оптимизированы специально для седана.
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За глубокие басы в новой аудиосистема будет отвечать комбинация динамиков Bose Super65 в передних дверях и 230-миллиметровый сабвуфер с неодимовым магнитом на задней полке. В центре передней панели будет установлен среднечастотный динамик, по краям — 60-миллиметровые Twiddler. В двери будут вмонтированы высокочастотные твиттеры.

Для создания эффекта объемного звука в новой «Сонате» будет использоваться технология Bose Centerpoint. Кроме того, аудиосистема получит функцию SurroundStage, создающую индивидуальную звуковую сцену для каждого пассажира, и Dynamic Speed Compensation, регулирующую громкость и тембр музыки в зависимости от скорости.

Внешность Hyundai Sonata нового поколения, выполненную в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness, раскрыли в начале марта. В облике «Сонаты» этот язык дизайна выражается через многослойные линии кузова, объемные поверхности, а также выпуклые и вогнутые формы. В профиль седан напоминает «четырехдверное купе».

Аудиосистемы Bose сейчас также используются на моделях Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Fiat, GMC, Infiniti, Mazda, Nissan и Porsche.

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