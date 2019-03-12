Автомобиль Hyundai впервые оснастят аудиосистемой Bose. Ее получит Sonata

Внешность Hyundai Sonata нового поколения, выполненную в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness, раскрыли в начале марта. В облике «Сонаты» этот язык дизайна выражается через многослойные линии кузова, объемные поверхности, а также выпуклые и вогнутые формы. В профиль седан напоминает «четырехдверное купе».

Аудиосистемы Bose сейчас также используются на моделях Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Fiat, GMC, Infiniti, Mazda, Nissan и Porsche.