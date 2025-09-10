Самый маленький Ioniq: Hyundai представил «космический» Concept Three

«Товарной» версии шоу-кара прочат имя Ioniq 3. Модель будет нацелена на рынок Европы, где и будет производиться. Длина автомобиля составит 4288 миллиметров, что сделает его соперником нового Volkswagen Golf на электричестве.

Hyundai описывает концепт как «аэрохэтчбек» со «скульптурным» кузовом. У него почти вертикальная дверь багажника и пиксельные элементы — фирменная «фишка» Ioniq — установленные на передней и на задней панели. Со стальным серым цветом контрастируют стекла и колесные диски с декором лимонного оттенка.