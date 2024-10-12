Обновленная Hyundai Creta: теперь с левым рулем и мощным турбомотором

Недорогой кроссовер лишился всех «атмосферников» после апгрейда

Обновленная Hyundai Creta: теперь с левым рулем и мощным турбомотором. В Бразилии запустили локальное производство «бюджетника» с другой внешностью и салоном, а также модернизированной техникой. На примере южноамериканской Hyundai Creta можно оценить, какой могла бы быть эволюция российского кроссовера, если бы не вмешались события 2022 года. Нововведение по начинке — отказ от 2,0-литрового «атмосферника» в пользу турбомотора 1.6.