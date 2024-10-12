Обновленная Hyundai Creta: теперь с левым рулем и мощным турбомотором

Обновленная Hyundai Creta: теперь с левым рулем и мощным турбомоторомНедорогой кроссовер лишился всех «атмосферников» после апгрейда
Бразильская Hyundai Creta по экстерьеру и интерьеру повторила индийский вариант — с поправкой на расположение руля. Поменялись фары и фонари, бамперы и радиаторная решётка. Внешность стала более сдержанной: эксперименты с дизайном кроссовера образца 2021 года понравились не всем.
В салоне тоже всё по другому: экраны виртуальной панели приборов и тачскрина медиасистемы лишились козырьков, также изменилась компоновка блока управления климатом. В базовой версии 8-дюймовый сенсорный дисплей, обычный кондиционер, обилие «горячих» клавиш и скучный чёрный пластик. Зато есть шесть подушек безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль.
У топ-версии добавляются пара 10,25-дюймовых экранов, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-котроль, панорамная крыша, система мониторинга «слепых» зон и ассистент распознавания разметки. «Механики» нет вовсе: с «турботройкой» 1.0 (120 сил) сочетается 6-ступенчатый автомат, а со «турбочетвёркой» 1.6 (193 силы) — преселективный 7-ступенчатый «робот».
Обновленная Hyundai Creta по ту сторону океана стоит от 142 до 190 тысяч реалов (эквивалент 2,42-3,24 миллиона рублей), но машины в Бразилии всегда были дорогими. Любопытно, что Creta N Line в Южной Америке довольствуется 1,0-литровым двигателем, хотя спортивный обвес вроде бы могли подкрепить мощным турбомотором.