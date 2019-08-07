Новый Hyundai Creta сфотографировали во время дорожных тестов

Под плотным камуфляжем прототипа сложно рассмотреть, что именно изменилось в Creta. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Например, на снимках видно, что автомобиль получил двухуровневую переднюю оптику: светодиодные дневные ходовые огни и фары, под которым расположен блок противотуманок.
Задние фонари, по всей видимости, соединены полоской светодиодов. Кроме того, радиаторная решетка оформлена иначе, чем у китайского аналога Hyundai ix25, дебютировавшего на автосалоне в Шанхае в апреле этого года. По неподтвержденным данным, со сменой поколения Creta может обзавестись семиместным исполнением.
Имеются и подробности об изменениях в моторной гамме кроссовера для Индии. Ожидается, что модель предложат с полуторалитровыми бензиновыми и дизельными двигателями, которые придут на смену нынешним агрегатам объемом 1,4 и 1,6 литра.
Что же касается Hyundai Creta для российского рынка, то, скорее всего, модель сменит поколение в конце 2020 года либо в начале 2021 года. Пока же кроссоверы собирают на мощностях завода в Санкт-Петербурге и предлагают с передним либо полным приводом и несколькими моторами на выбор: 1.6 (123 силы) и 2.0 (149 сил). Цены варьируются от 957 тысяч до 1,185 миллиона рублей.