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12:40

Новый Hyundai Creta сфотографировали во время дорожных тестов

В объектив шпионской камеры попал кроссовер для индийского рынка

© Instagram.com/IndianAutosBlog
В Индии впервые удалось запечатлеть Hyundai Creta следующего поколения, который испытывают на дорогах общего пользования. Для россиян эти фотографии интересны тем, что, возможно, кроссовер для нашего рынка будет модернизирован по тому же сценарию.

Под плотным камуфляжем прототипа сложно рассмотреть, что именно изменилось в Creta. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Например, на снимках видно, что автомобиль получил двухуровневую переднюю оптику: светодиодные дневные ходовые огни и фары, под которым расположен блок противотуманок.

Задние фонари, по всей видимости, соединены полоской светодиодов. Кроме того, радиаторная решетка оформлена иначе, чем у китайского аналога Hyundai ix25, дебютировавшего на автосалоне в Шанхае в апреле этого года. По неподтвержденным данным, со сменой поколения Creta может обзавестись семиместным исполнением.

Имеются и подробности об изменениях в моторной гамме кроссовера для Индии. Ожидается, что модель предложат с полуторалитровыми бензиновыми и дизельными двигателями, которые придут на смену нынешним агрегатам объемом 1,4 и 1,6 литра.

Что же касается Hyundai Creta для российского рынка, то, скорее всего, модель сменит поколение в конце 2020 года либо в начале 2021 года. Пока же кроссоверы собирают на мощностях завода в Санкт-Петербурге и предлагают с передним либо полным приводом и несколькими моторами на выбор: 1.6 (123 силы) и 2.0 (149 сил). Цены варьируются от 957 тысяч до 1,185 миллиона рублей.

Источник: Instagram.com/IndianAutosBlog