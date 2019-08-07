Новый Hyundai Creta сфотографировали во время дорожных тестов

Под плотным камуфляжем прототипа сложно рассмотреть, что именно изменилось в Creta. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Например, на снимках видно, что автомобиль получил двухуровневую переднюю оптику: светодиодные дневные ходовые огни и фары, под которым расположен блок противотуманок.

Задние фонари, по всей видимости, соединены полоской светодиодов. Кроме того, радиаторная решетка оформлена иначе, чем у китайского аналога Hyundai ix25, дебютировавшего на автосалоне в Шанхае в апреле этого года. По неподтвержденным данным, со сменой поколения Creta может обзавестись семиместным исполнением.