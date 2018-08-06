Hyundai сделает дизайн своих машин лучше, чем у Alfa Romeo

Компания Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным и эмоциональным, чем у Alfa Romeo. Каждый автомобиль линейки станет уникальным, сохранив при этом фирменные черты, а марка избавится от унифицированной стилистики. Об этом в интервью изданию Automotive News рассказал вице-президент по дизайну Hyundai Motor Сан Юп Ли.

До того как прийти в Hyundai Сан Юп Ли работал над дизайном прототипов Chevrolet Camaro, Corvette Stingray и Bentley EXP 10 Speed 6.

«Автомобиль — продукт эмоциональный, — говорит Ли — И мы хотим усилить эту составляющую. Maserati и Alfa Romeo — очень сексуальные машины, и даже немецкие бренды порой заимствуют итальянскую стилистику. Такой эмоциональной, чувственной красоты не найти у массовых марок. Поэтому наша миссия — стать лучше, чем Alfa Romeo».

В апреле шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход по использованию единой стилистики для всего модельного ряда «скучным». Топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.

По словам Донкервольке, его команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.