Бездомная собака получила работу в автосалоне Hyundai

Весной 2020 года в бразильском городе Серра бездомная собака стала часто приходить в местный дилерский центр Hyundai. Поначалу сотрудники автосалона подкармливали пса, полагая, что в скором времени он покинет район. Однако в течение нескольких недель он ежедневно продолжал возвращаться. В результате, менеджер дилерского центра оценил настойчивость собаки и устроил пса на должность автомобильного консультанта шоурума.