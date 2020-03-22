Однако слева от руля можно заметить загадочную панель из чёрного глянцевого пластика, на которой изображён круг белого цвета с небольшой горизонтальной чёрточкой посередине. Как сообщает издание Motor1, в Hyundai объяснили дизайн интерьера новой Elantra и рассказали, зачем нужен этот необычный элемент. Сотрудник отдела планирования продуктов корейского автопроизводителя пояснил, что это не дефлектор климатической установки (он расположен ниже) и не динамик аудиосистемы. Оказывается, это всего лишь декоративный элемент, который не несёт никакой функции и предназначен, по мнению корейцев, для украшения интерьера.