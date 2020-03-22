Экстерьер седана Hyundai Elantra нового поколения выполнен в новом фирменном стиле Parametric Dynamics, характерными чертами которой являются три линии по бокам, соединяющиеся в одной точке, а также многочисленные острые грани. Решётка радиатора с трёхмерным рисунком занимает почти всю переднюю часть автомобиля. Кроме того, кардинально преобразился и интерьер, в котором обращают на себя внимание два 10,25-дюймовых экрана под общим стеклом: первый выполняет роль панели приборов, второй отведён мультимедийной системе.
Однако слева от руля можно заметить загадочную панель из чёрного глянцевого пластика, на которой изображён круг белого цвета с небольшой горизонтальной чёрточкой посередине. Как сообщает издание Motor1, в Hyundai объяснили дизайн интерьера новой Elantra и рассказали, зачем нужен этот необычный элемент. Сотрудник отдела планирования продуктов корейского автопроизводителя пояснил, что это не дефлектор климатической установки (он расположен ниже) и не динамик аудиосистемы. Оказывается, это всего лишь декоративный элемент, который не несёт никакой функции и предназначен, по мнению корейцев, для украшения интерьера.