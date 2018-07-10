Появились новые фотографии обновленной Hyundai Elantra

В интернете появились фотографии обновленного седана Hyundai Elantra. На новых снимках, опубликованных сайтом Car Advice, хорошо видно всю машину. До этого появлялись фотографии отдельных деталей передней части.

Фотошпионы запечатлели машину для внутреннего корейского рынка: там седан известен под названием Evante. Новая Elantra будет выделяться крайне специфическим дизайном с фарами треугольной формы и очень широкой «каскадной» решеткой радиатора. Внешне седан будет сильно отличаться от остальных моделей Hyundai.

Изменится и задняя часть. Номерной знак переедет с крышки багажника на бампер, а фонари станут крупнее и поменяют рисунок световых секций.

По предварительной информации, для рестайлинговой машины пересмотрят гамму силовых установок, в которой появится новый «атмосферник» объемом 1,6 литра от нового Kia Cerato. Он сочетается с вариатором и выдает 123 лошадиные силы и 154 Нм момента.

Вероятно, обновленный седан Hyundai Elantra покажут уже ближайшей осенью: на стоянках при заводе в корейском Ульсане уже видели большое количество машин нового образца.

Hyundai Elantra шестого поколения был представлен в 2015 году. В России продаются седаны, собранные в Калининграде. У нас предлагаются машины с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 лошадиных сил. Оба сочетаются с ручной или автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Цены начинаются 979 000 рублей.