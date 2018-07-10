Седан получит треугольную внешность

Пульс

Появились новые фотографии обновленной Hyundai Elantra

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10 июля 2018

В интернете появились фотографии обновленного седана Hyundai Elantra. На новых снимках, опубликованных сайтом Car Advice, хорошо видно всю машину. До этого появлялись фотографии отдельных деталей передней части.

[Тест-драйв нового седана Hyundai Elantra. Действительно нового](https://motor.ru/testdrives/newelantra.htm)

Тест-драйв нового седана Hyundai Elantra. Действительно нового

Фотошпионы запечатлели машину для внутреннего корейского рынка: там седан известен под названием Evante. Новая Elantra будет выделяться крайне специфическим дизайном с фарами треугольной формы и очень широкой «каскадной» решеткой радиатора. Внешне седан будет сильно отличаться от остальных моделей Hyundai.

Изменится и задняя часть. Номерной знак переедет с крышки багажника на бампер, а фонари станут крупнее и поменяют рисунок световых секций.

По предварительной информации, для рестайлинговой машины пересмотрят гамму силовых установок, в которой появится новый «атмосферник» объемом 1,6 литра от нового Kia Cerato. Он сочетается с вариатором и выдает 123 лошадиные силы и 154 Нм момента.

Вероятно, обновленный седан Hyundai Elantra покажут уже ближайшей осенью: на стоянках при заводе в корейском Ульсане уже видели большое количество машин нового образца.

Hyundai Elantra шестого поколения был представлен в 2015 году. В России продаются седаны, собранные в Калининграде. У нас предлагаются машины с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 лошадиных сил. Оба сочетаются с ручной или автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Цены начинаются 979 000 рублей.

Вечный спор

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