В Сети раскрыли дизайн обновленного Hyundai Elantra

В Сети появились фотографии обновленного седана Hyundai Elantra. У модели полностью поменялся дизайн, и теперь она отличается от остального модельного ряда. По предварительной информации, для рестайлинговой машины также пересмотрят гамму силовых установок, в которой появится новый «атмосферник» объемом 1,6 литра.

Обновленная «Элантра» получит новый передний и задний бампер, а также головную оптику измененной формы, которая «заползает» на решетку радиатора. Новый силовой агрегат — это двигатель семейства Smart Stream, дебютировавший на новом Kia Cerato. Он сочетается с вариатором и выдает 123 лошадиные силы и 154 Нм момента.

На корейском рынке обновленный Hyundai Elantra появится в августе. На других рынках модель должна обновиться до конца текущего года.

В России дорестайлинговая Elantra предлагается по цене от 979 тысяч рублей. Модель оснащается двигателями объемом 1,6 или 2,0 литра. Мощность агрегатов составляет 128 и 150 лошадиной силы соответственно. Сочетаться моторы могут с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической коробкой передач.