Hyundai построит гоночный электрокар

Руководитель гоночной команды Hyundai Андреа Адамо заявил, что участие в соревнованиях электромобилей станет «новой главой» в автоспортивной программе южнокорейского бренда. Адамо дал понять, что речи об уходе заводской команды из чемпионата мира по ралли WRC не идёт и проекты будут развиваться параллельно.
Инсайдеры autoblog.com полагают, что электрическую силовую установку Hyundai разрабатывает совместно с фирмой Rimac. В мае этого года корпорация Hyundai-KIA инвестировала в хорватского производителя гиперкаров 80 миллионов евро, поэтому партнерство выглядит логичным шагом.
Дебют нового электрокара и подробности о том, где именно он будет выступать, Hyundai обнародует 10 сентября на Франкфуртском автосалоне. Вполне возможно, что тогда же команда назовёт имена боевых пилотов.