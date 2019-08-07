Hyundai построит гоночный электрокар

Автоспортивное подразделение Hyundai готовится к участию в соревнованиях для электромобилей. Прототип гоночного автомобиля на батарейках разрабатывался несколько месяцев и сейчас проходит тесты. В каком чемпионате будет принимать участие Hyundai пока держится в секрете: возможно, что это будет серия Formula E.