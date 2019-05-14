Rimac поможет Hyundai и Kia построить электрические спорткары

В линейке Rimac пока есть два электрических гиперкара. Представленный в 2018-м C_Two оснащается четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальной коробкой передач: одноступенчатыми спереди и двухступенчатыми сзади. С места до 60 миль в час (96 километров в час) C_Two способен разгоняться за 1,84 секунды.

В июне прошлого года десять процентов акций Rimac выкупила Porsche.