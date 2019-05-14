Rimac поможет Hyundai и Kia построить электрические спорткары

Rimac, будучи экспертом в области постройки гиперкаров с электрическими силовыми установками, поможет Kia и Hyundai в создании двух автомобилей. Первым будет электрическая версия среднемоторного спорткара, основой для которого стала серия концептов Racing Midship, вторым — «заряженная» модель на топливных элементах.
О том, что Hyndai работает над среднемоторным хот-хэтчем стало известно в прошлом году — это подтвердил глава спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман. Последний прототип такой машины — RM16 — оснащен 2,0-литровым T-GDi с электрическим компрессором и 48-вольтовой батарей (300 сил и 383 Нм момента). С места до «сотни» RM16 разгоняется за 4,7 секунды.
В линейке Rimac пока есть два электрических гиперкара. Представленный в 2018-м C_Two оснащается четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальной коробкой передач: одноступенчатыми спереди и двухступенчатыми сзади. С места до 60 миль в час (96 километров в час) C_Two способен разгоняться за 1,84 секунды.
В июне прошлого года десять процентов акций Rimac выкупила Porsche.